Свет и газ опять подорожают 16.08.2021, 22:58

1,308

Белорусам придут потяжелевшие жировки.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси планирует в 2022 году увеличить тарифы на электроэнергию на 8,9%, а также поднять цены на природный газ для всех потребителей, пишет телеграм-канал «Баста!».

Всё расчёты планируется предоставить для согласования до 25 августа 2022 года.

Тем не менее, дело за малым. Изменить страну мы можем быстро и безопасно. Тогда в следующем году лукашисты уже не будут ничего решать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.