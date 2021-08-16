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Свет и газ опять подорожают

  • 16.08.2021, 22:58
  • 1,308
Свет и газ опять подорожают

Белорусам придут потяжелевшие жировки.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси планирует в 2022 году увеличить тарифы на электроэнергию на 8,9%, а также поднять цены на природный газ для всех потребителей, пишет телеграм-канал «Баста!».

Всё расчёты планируется предоставить для согласования до 25 августа 2022 года.

Тем не менее, дело за малым. Изменить страну мы можем быстро и безопасно. Тогда в следующем году лукашисты уже не будут ничего решать.

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