Свет и газ опять подорожают
- 16.08.2021, 22:58
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Белорусам придут потяжелевшие жировки.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси планирует в 2022 году увеличить тарифы на электроэнергию на 8,9%, а также поднять цены на природный газ для всех потребителей, пишет телеграм-канал «Баста!».
Всё расчёты планируется предоставить для согласования до 25 августа 2022 года.
Тем не менее, дело за малым. Изменить страну мы можем быстро и безопасно. Тогда в следующем году лукашисты уже не будут ничего решать.