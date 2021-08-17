Гражданин Беларуси не смог оперативно покинуть Кабул 17.08.2021, 7:32

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Что с ним произошло?

В посольство Беларуси в Таджикистане поступили сведения о находящемся в захваченном исламистами Афганистане.

Поступило одно обращение белоруски, которая сообщила, что в Кабуле находится ее отец, тоже гражданин Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал первый секретарь-консул посольства Беларуси в Таджикистане Александр Новак, сообщает naviny.online.

По словам дипломата, в настоящее время прорабатываются различные варианты эвакуации данного гражданина, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами Беларуси.

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