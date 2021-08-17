Аналитик: Чиновники смотрят на Лукашенко, как на привидение 17.08.2021, 7:44

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Сторонников у диктатора нет даже в госаппарате.

Почему чиновники, по мнению эксперта, смотрят на своего правителя, как на привидение.

Аналитик Сергей Чалый уверен, что государственная система Лукашенко больше не работает, а аппарат больше его не поддерживает. Подтверждение этому Чалый увидел во время «большого разговора».

— Одним из самых ценных было — как хорошо, что не предали генералы, что не предали силовики и т.д., — напомнил аналитик во время стрима Чалый.Live. — Было признание того, что Лукашенко самому по два часа приходилось убеждать высоких чиновников, даже в администрации в том, что все произошло… Никакого раскола элит нет. Действительно нет, потому что элит нет. Скорее можно было говорить об эрозии госаппарата.

Вот эти постоянные заклинания, которые Лукашенко многократно на встрече с активами произносил, и в этот раз еще раз говорил о том, что мы же все уже вам объяснили, мы рассказали, что мы победили, ну, поверьте, что нас большинство, уже можно выходить из-под плинтуса и т.д. Это все обращения к своему собственному госаппарату.

Аналитик уверен, что, несмотря на все усилия, убедить чиновников Лукашенко не удается, а их преданность продиктована исключительно страхом.

— Там люди совершенно четко сейчас мотивируются страхом что-либо сделать, но ровно этот же страх парализует и любые их действия. Они сидят, можно было даже выключить звук и увидеть, что он имел дело с совершенно с «невключенным» залом.

Ему не удается убедить даже своих. Там нет сторонников даже в госаппарате. Если даже ему стало понятно, что же он натворил, раз приходится призывать о помощи — давайте, мы, наконец, сядем и поговорим, как из этого выходить, — то можно себе представить, что творится в головах и в душе этого самого госаппарата, который при первом же назывании вставал, бежал к микрофону и каким-то заискивающим тоном выступал.

Ощущение было такое, что, за исключением тех людей, вся функция которых заключается в том, чтобы делать Лукашенко приятно, тепло и красиво, лица всех остальных были, будто они увидели призрак, увидели привидение…

«Большой разговор» стал прекрасной возможностью наблюдать то, настолько болезненно прогрессирует разъедание госаппарата. И насколько эта эрозия уже практически неоперабельна.

Раньше я считал, что люди, которые там (в госаппарате) остались, все-таки обладают какой-то политической субъектностью. Это была ошибка. Как мы сейчас понимаем, даже самые уважаемые люди не обладают ею, — заключил Сергей Чалый.

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