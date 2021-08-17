В Беларуси грядут очередные валютные изменения 17.08.2021, 8:00

2,436

Что задумал Нацбанк?

Белорусские банки получили информацию от Нацбанка РБ о планируемых изменениях в инструкцию № 147 «О проведении валютных операций» и другие законодательные акты, пишет «Инфобанк».





Что там будет меняться?

Сейчас мы напишем кратко, какие изменения планируются, а далее разместим полностью весь текст планируемого постановления.

Итак, вот основные изменения:

1. Так, как в Беларуси с мая 2021 года запретили частную адвокатскую деятельность (27 мая 2021 г. № 113-З ˮОб изменении законов по вопросам адвокатской деятельности") то вносятся изменения в постановления НБ РБ от 28 мая 2021 г. № 141 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций" от 31 мая 2021 г. № 147 "О проведении валютных операций"

2. Из Инструкции № 141 исключается требование, для юридических лиц – резидентов при покупке иностранной валюты в заявке на покупку иностранной валюты либо платежном поручении на перевод с покупкой указывать код направления использования покупаемой валюты.

3. Период, необходимый для осуществления банками, иностранными банками платежа и перевода денежных средств, включает в себя срок, в течение которого белорусские рубли и иностранная валюта, должны быть переведены на счета юридических лиц – резидентов, открытые в банках Беларуси. В совокупности этот период не должен превышать 30 календарных дней, за исключением случаев замораживания иностранными банками денежных средств, блокирования финансовых операций вследствие применения международных санкций.

4. Отменяется требование о представлении в банк валютных договоров и иных документов, являющихся основанием для проведения валютных операций.

Данная информация указывается резидентами и нерезидентами в представляемых в банк платежных инструкциях, сведениях о поступивших денежных средствах, заявлении на взнос (получение) наличной иностранной валюты, приходном (расходном) кассовом (валютном) ордере.

Но банки могут дополнительно запросить эту информацию.

5. Значительно расширены требования к содержанию представляемой в банк информации о проводимых валютных операциях. Уточнены функции банков при определении соответствия проводимых валютных операций требованиям законодательства в рамках взаимодействия с Национальным банком для целей мониторинга валютных операций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».