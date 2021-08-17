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Жалкое зрелище: как выглядит автовокзал в крымском «городе счастья»

  • 17.08.2021, 8:35
  • 7,254
Жалкое зрелище: как выглядит автовокзал в крымском «городе счастья»

Оккупанты заняты распилом средств.

Автовокзал в оккупированной Ялте на сегодняшний день представляет собой достаточно печальное зрелище. Глядя на само сооружение и прилегающую территорию не покидает дежавю, что ты здесь когда-то был, но очень давно, еще во времена союза. Из современности здесь только заборы, которыми полнится весь полуостров благодаря оккупантам, пишет «АРК».

Вроде как город заявляет о себе, как о «жемчужине Крыма», но турист, который приезжая сюда и первое что видит – это автовокзал, который больше напоминает заброшенное здание. Потолки отсутствуют, вокруг все серое и унылое, в самом центре зала лежит огромный камень, возможно, конечно, это современная инсталляция от местных «властей», здесь догадаться и понять задумку сложно. Ко всем прелестям можно добавить туалет и его аромат, распространяющий и проникающий везде.

А как вишенка на торте: рядом со зданием вывеска «Ялта – город счастья». В данном случае звучит, как издевка. Жители города ни раз обращались к «мэру» с просьбой обратить свое внимание на автовокзал, так как он является лицом города, но у оккупационной «власти» нет времени, заняты распилом средств, выделенных на реконструкцию.

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