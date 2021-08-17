Талибы идут на Россию 17.08.2021, 8:59

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Что предпримет Кремль, когда обнаружит их на своих границах?

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире «Эха Москвы» заявил о высокой вероятности экспансии «Талибана» в сторону границ России:

— Я думаю, что Талибан сейчас переформатируется, сгруппируется и пойдет в бывшие союзные республики. И тут возникает вопрос: а как себя будет вести Россия, что она будет делать? Плохо для России когда талибы подойдут к ее границам? Да, отвратительно. Что делать для этого — воевать с талибами? Это сложно, потому что талибы — вояки мы знаем, какие. У них дети с 10 лет уже автоматы Калашникова держат в руках и умеют ими пользоваться. Талибы не боятся смерти. Кроме того, не забывайте, что за талибами стоит Пакистан. А Пакистан — это страна, имеющая ядерное оружие. Вот тут интересная коллизия складывается.

То есть у нас есть два варианта. Вариант первый: Талибан сметает на пути бывшие среднеазиатские советские республики и подходит к границам России прямо. Для России плохо, потому что в России 27, если мне не изменяет память, миллионов мусульман, и мы только можем догадываться, какая часть из них сочувствует Талибану.

Вопрос второй. Допустим, талибы хотят войти в бывшие советские республики, но Россия начинает препятствовать. Ну, это война. Это война. Значит, в любом случае мы имеем геополитически переброску частей, которые боеготовы и которые умеют воевать более-менее, к границам союзников России, бывший союзных республик с Афганистаном. Это означает, что много частей придется снять с украинского направления. И здесь опять-таки возникают очень интересные коллизии.

Я лично хочу, чтобы Россия отдала то, что аннексировала незаконно и занималась собой, а не нами. Это моя большая голубая мечта. Но я думаю, о Путине, о Кремле, об этих всех ребятах: какими надо было быть идиотами, чтобы сделать из украинцев врагов. Ну, неужели они не понимали этого? Какими нужно быть бездарными руководителями, чтобы поднять руку на Украину, на свою ближайшую соседку, на свою сестру и такое натворить — посеять мечту на годы, если не на десятилетия.

Точно так же они сейчас и с Беларусью делают. Белорусы не хотят Лукашенко, но Путин его держит. Белорусы же не идиоты, они понимают, что это Путин удерживает ненавистного им Лукашенко. Что они думают о Путине и о России, как вы думаете? Да ненависть та же самая.

Смотрите, что сделала Россия, какая особо одаренная внешняя политика. Они себе сделали врагов в виде украинцев и белорусов. А теперь, когда настоящий враг подступает со стороны Азии, им не на кого опереться даже. Ни украинцы, не белорусы не протянут руку помощи.

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