Эксперт назвал штамм, который может стать последней мутацией коронавируса 17.08.2021, 10:19

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фото: adobestock

Прогноз сделал специалист из Британии.

Ученый из Великобритании Пол Хантер считает, что коронавирус не будет мутировать дальше, и скоро не будет нести смертельной угрозы. Об этом пишет Spectator (перевод — healthinfo.ua).

Специалист полагает, что в ближайшем будущем опасность от инфицирования коронавирусом можно будет сравнить с обычной сезонной простудой. По его словам, это типичное поведение вирусов такого типа. Кроме того, он уверен, что штамм «дельта» не трансформируется в более опасную форму и станет итоговым вариантом инфекции.

«Едва перескочив на нового носителя, вирус редко срабатывает без сбоев. Вирус — это ключ, а его хозяин — то есть мы — замок. После скачка вирус стремительно эволюционирует до тех пор, пока не научится открывать замок. Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, и эволюция резко замедляется», — говорит Хантер.

Тем не менее, профессор пояснил, что хотя самая опасная стадия пандемии уже достигнута, не стоит сбрасывать со счетов необходимость вторичной вакцинации.

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