Джо Байден выступил с обращением к нации по поводу ситуации в Афганистане 8 17.08.2021, 10:24

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Если талибы нападут на американских граждан, ответ США будет сокрушительным.

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу ситуации в Афганистане. Об этом сообщает CNN.

Байден вернулся в Белый дом из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, и около 23:00 по Минску выступил с обращением. В частности, президент США заявил, что:

он не жалеет о своем решении вывести войска;

целью США в Афганистане никогда не было построение государства — американские войска должны были ответить на террористическую атаку 11 сентября и убедиться, что Аль-Каида не сможет использовать Афганистан в качестве базы для повторного нападения на США;

соглашение о выводе войск из Афганистана заключил еще Дональд Трамп;

американские войска не могут и не должны сражаться и гибнуть в войне, в которой афганские силы не хотят сражаться сами за себя;

США дали афганским войскам все необходимые инструменты, обучили их и экипировали, потратив более триллиона долларов, но не смогли дать «воли к борьбе за свое будущее»;

дополнительный год или пять лет пребывания войск США в Афганистане ничего бы не изменили;

США продолжат поддерживать афганский народ дипломатическими усилиями и гуманитарной помощью;

Вашингтон осознавал все риски и возможные непредвиденные обстоятельства, но ситуация в Афганистане ухудшилась быстрее, чем ожидалось;

если талибы нападут на американских граждан, ответ США будет сокрушительным;

после эвакуации из Афганистана американских дипломатов и их союзников вывод войск завершится.

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул. СМИ сообщали, что Талибан контролирует президентский дворец в Кабуле и намерен провозгласить Исламский Эмират Афганистан.

Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне наступления талибов ушел в отставку и покинул страну. По данным СМИ, он улетел в Оман.

На фоне захвата власти талибами началась массовая эвакуация.

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