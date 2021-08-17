На фоне миллиардных убытков «Роснефть» рекордно увеличила премии руководству компании 2 17.08.2021, 10:38

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В правление и в совет директоров «Роснефти» входит 19 человек, 10 из которых — иностранцы.

В прошлом квартале топ-менеджмент «Роснефти» получил премии, общий размер которых составил 430 млн рублей. За второй квартал 2021 года она выросла более чем в пять раз и достигла 2,3 млрд рублей сравнительно с предыдущим отчетным периодом, пишет Telegram-канал «Газ-Батюшка».

Однако формально упал размер номинальной заработной платы правления компании. Он сократился на 24% — до 135 млн руб. Помимо небывалого роста премий это было компенсировано ростом выплат за нахождение в командировках на 86% – до 442,6 млн рублей, вознаграждение за работу в органе управления увеличилось на 1% – до 20 млн рублей.

«Еще одним фактором стала выплата премий в соответствии с корпоративной политикой мотивации высшего управленческого звена. Так, в условиях неблагоприятной макроэкономической среды удалось достичь роста финансовых и производственных показателей, привлечь новых партнёров в совместные проекты, начать активную реализацию проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края, провести оптимизацию добычного портфеля компании», — говорится в сообщении компании.

В настоящее время в правление и в совет директоров «Роснефти» входит 19 человек, 10 из которых — иностранцы. В прошлом году в период пандемии «Роснефть» активно экономила на простых сотрудниках, урезав им зарплату на 25% в период нахождения на «удаленке».

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