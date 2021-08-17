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«Талибан» объявил всеобщую амнистию для афганских чиновников

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  • 17.08.2021, 10:50
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«Талибан» объявил всеобщую амнистию для афганских чиновников
Фото: Reuters

Пришедшие к власти боевики хотят возобновить работу учреждений.

Представители «Талибана» объявили общую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали к возобновлению работы государственных учреждений.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.

«Для всех объявлена всеобщая амнистия <…>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорится в заявлении.

Накануне, 16 августа, газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники в США и Афганистане, написала, что «Талибан» подкупал афганских чиновников. С начала 2020-го, по данным издания, стороны заключали сделки, которые афганские официальные лица называли «договоренностями о прекращении огня». На самом деле, как отмечает WP, речь шла о передаче талибам вооружения в обмен на деньги. Именно эти сделки и привели к тому, что «Талибан» захватил страну, пишет газета.

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