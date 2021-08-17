«Закупаем продукты, откладываем деньги и остаемся дома» 17.08.2021, 10:46

1,232

фото: ТАСС

Эта система неизлечима, стачке быть.

Самое интересное в сложившейся ситуации в том, что всех этих новоиспеченных да и старых в том числе начальничков совершенно не интересует перспектива, пишет телеграм-канал БОР.

Все они думают лишь одним местом: закрыть свои промахи в моменте, а что будет дальше — плевать. Оттого и разрастается проблема еще больше.

Им не важно кого брать на работу, главное — закрыть дыру в штате. Не важно, какое сырье закупать. Главное — не дать заводу простаивать любой ценой, а то, что чинить потом все это дороже, чем цена простоя — неважно.

Нам приходится со всем этим работать. Самое логичное в данной ситуации — отказаться от работы с теми, кто не уважает наш труд. С теми, кто разваливает все, что мы нарабатывали годами. С теми, кто выжил с предприятий специалистов, которые действительно знали свое дело.

Закупаем продукты, откладываем деньги и остаемся дома. Эта система неизлечима. А то, что бесполезно спасать, в медицине принято вырезать.

Мы это сделаем! Стачке быть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».