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В Гомельской области выявили превышение радионуклидов в чернике

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  • 17.08.2021, 10:54
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В Гомельской области выявили превышение радионуклидов в чернике

В некоторых местах норма превышена в 32 раза.

В Гомельской области выявили серьезное превышение радионуклидов в чернике, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

При нормативе 185 Бк/кг содержание цезия-137 в пробах черники составило:

в Кормянском районе – 702–5988 Бк/кг;

в Чечерском районе – 399–810 Бк/кг;

в Брагинском районе – 365–504 Бк/кг;

в Хойникском районе – 270 Бк/кг;

в Буда-Кошелевском районе – 245–314 Бк/кг;

в Калинковичском районе – 245 Бк/кг;

в Ветковском районе – 197–201 Бк/кг;

в Ельском районе – 190–1447 Бк/кг;

в Лельчицком районе – 189–321 Бк/кг.

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