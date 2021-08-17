В Гомельской области выявили превышение радионуклидов в чернике

В Гомельской области выявили превышение радионуклидов в чернике6
- 17.08.2021, 10:54
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В некоторых местах норма превышена в 32 раза.
В Гомельской области выявили серьезное превышение радионуклидов в чернике, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
При нормативе 185 Бк/кг содержание цезия-137 в пробах черники составило:
в Кормянском районе – 702–5988 Бк/кг;
в Чечерском районе – 399–810 Бк/кг;
в Брагинском районе – 365–504 Бк/кг;
в Хойникском районе – 270 Бк/кг;
в Буда-Кошелевском районе – 245–314 Бк/кг;
в Калинковичском районе – 245 Бк/кг;
в Ветковском районе – 197–201 Бк/кг;
в Ельском районе – 190–1447 Бк/кг;
в Лельчицком районе – 189–321 Бк/кг.