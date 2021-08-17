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Во Франции вспыхнули масштабные лесные пожары из-за аномальной жары

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  • 17.08.2021, 11:21
Во Франции вспыхнули масштабные лесные пожары из-за аномальной жары

Эвакуируют не только местных жителей пострадавших районов, но и путешественников.

Масштабные лесные пожары добрались и Франции. Огонь вспыхнул в департаменте Вар на востоке страны. Об этом сообщает министр внутренних дел Жеральд Дарманен, пишет zn.ua.

"В Вар при очень неблагоприятных погодных условиях вспыхнул крупный пожар. На месте находится префект департамента. Я сам внимательно слежу за ситуацией", — написал он.

Он добавил, что к тушению огня привлечены уже 650 спасателей.

Между тем французская пресса пишет, что огонь вспыхнул на стоянке автодороги А75, недалеко от города Гонфарон. Причиной называют аномальную жару в стране.

Сейчас пламя уже успело уничтожить 3500 га леса.

Из-за пожаров сейчас эвакуируют тысячи людей. Речь идет не только о местных жителях, но и о путешественниках. К счастью, информации о жертвах и пострадавших нет.

Франция - не единственная страна, где свирепствует огонь. Например, в Греции пламя удалось погасить, но через некоторое время оно снова вспыхнуло.

6 августа сводный отряд пожарных прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Пожар на горе Парнита на окраине Афин вынудил эвакуировать тысячи людей, при этом аварийные бригады, которые стараются сдержать огонь, столкнулись с ветрами и особо высокими температурами.

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