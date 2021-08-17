Во Франции вспыхнули масштабные лесные пожары из-за аномальной жары 1 17.08.2021, 11:21

Эвакуируют не только местных жителей пострадавших районов, но и путешественников.

Масштабные лесные пожары добрались и Франции. Огонь вспыхнул в департаменте Вар на востоке страны. Об этом сообщает министр внутренних дел Жеральд Дарманен, пишет zn.ua.

"В Вар при очень неблагоприятных погодных условиях вспыхнул крупный пожар. На месте находится префект департамента. Я сам внимательно слежу за ситуацией", — написал он.

Он добавил, что к тушению огня привлечены уже 650 спасателей.

Между тем французская пресса пишет, что огонь вспыхнул на стоянке автодороги А75, недалеко от города Гонфарон. Причиной называют аномальную жару в стране.

Un important incendie est en cours dans le Var avec des conditions météorologiques très défavorables. Le préfet du Var est sur place et je suis attentivement la situation. Tout mon soutien aux 650 sapeurs-pompiers mobilisés cette nuit pour protéger les habitants. @SDIS83 pic.twitter.com/BqmVpL0Vvg — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2021

Сейчас пламя уже успело уничтожить 3500 га леса.

Из-за пожаров сейчас эвакуируют тысячи людей. Речь идет не только о местных жителях, но и о путешественниках. К счастью, информации о жертвах и пострадавших нет.

Франция - не единственная страна, где свирепствует огонь. Например, в Греции пламя удалось погасить, но через некоторое время оно снова вспыхнуло.

6 августа сводный отряд пожарных прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Пожар на горе Парнита на окраине Афин вынудил эвакуировать тысячи людей, при этом аварийные бригады, которые стараются сдержать огонь, столкнулись с ветрами и особо высокими температурами.

Les 700 #pompiers engagés sur le terrain poursuivent leurs actions de lutte sur tous les fronts au cœur de la nuit.

Le feu a parcouru 22 km depuis son départ. Un #engagement sans faille pour préserver des vies et protéger des habitations ainsi que nos forêts.@Prefet83 @DLain83 pic.twitter.com/w1FXeMPewp — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) August 17, 2021 🇫🇷 FLASH - Un important incendie fait rage dans le #Var avec des conditions météorologiques "très défavorables". 650 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour lutter contre l’avancée du feu qui a déjà dévasté 1.200 hectares. (Var-Matin) pic.twitter.com/G4w6Jg2vpK — Mediavenir (@Mediavenir) August 16, 2021

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