Медики назвали пять продуктов, улучшающих состояние сердца 2 17.08.2021, 11:27

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Улучшение происходит за счет снижения холестерина.

Одно из ведущих британских СМИ, издание Express опубликовало после разговора со специалистами список из нескольких продуктов, способных улучшить состояние сердца за счет снижения уровня холестерина, пишет healthinfo.ua.

Прежде всего, необходимо добиваться снижения количества «плохого» холестерина ЛПНП, который накапливается в виде бляшек на стенках кровеносных артерий. Со временем эти холестериновые отложения разрастаются, что затрудняет прохождение достаточного количества крови по артериям. Иногда холестериновые бляшки отрывается от стенок и образуют сгусток: если он закупорит собой, может возникнуть сердечный приступ или инсульт.

Специалисты констатируют: хотя высокий уровень холестерина может передаваться по наследству, он часто является результатом нездорового образа жизни. Для борьбы с его избытком и с образованием холестериновых пробок в сосудах эксперты рекомендуют включать в рацион при отсутствии противопоказаний следующие продукты.

Авокадо. Является богатым источником мононенасыщенных жиров и клетчатки – двух питательных веществ, которые являются особенно эффективными, когда речь заходит о снижении концентрации «плохого» ЛПНП- холестерина. По данным Express, клинические исследования подтверждают данный эффект растительного продукта. Так, в одном исследовании взрослые люди с избыточным весом и высоким уровнем холестерина ЛПНП, съедавшие один авокадо в день, смогли добиться его более значительного снижения, чем те, кто не ел.

Орехи. Грецкие орехи богаты растительным разнообразием жирных кислот омега-3, что важно для улучшения состояния сердца. В свою очередь, миндаль богат L-аргинином, аминокислотой, которая помогает организму вырабатывать оксид азота, расслабляющий стенки сосудов и стабилизирующий кровяное давление. Вдобавок в орехах содержатся кальций, магний и калий – минералы, также способствующие нормализации показателей АД, что снижает риск сердечных заболеваний.

Фрукты и ягоды. Многие виды фруктов и ягод богаты растворимой клетчаткой – важным компонентом, помогающим снизить уровень холестерина благодаря специфическому усвоению. Кроме того, их биоактивные соединения обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Темный шоколад и натуральный какао. Их способность снижать уровень ЛПНП-холестерина в организме также подтверждается исследовательскими данными. Ученые полагают, что какао и темный шоколад, защищают холестерин в крови от окисления, являющегося провокатором сердечных заболеваний. Согласно научным данным, люди, регулярно употребляющие какао (натуральный, без добавления сахара), уменьшают свой риск смертности от сердечно-сосудистых патологий.

Чеснок. Пряный овощ содержит различные мощные растительные соединения, в том числе его основное активное соединение – аллицин. Исследования показывают, что благодаря его действию может снижаться кровяное давление у людей с гипертонией.

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