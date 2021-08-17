Ученые: Проживающие на природе люди реже заражаются коронавирусом 2 17.08.2021, 11:47

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К такому удивительному выводу пришли исследователи из США.

Зелёные пространства, и особенно леса, сокращают заболеваемость COVID-19. К такому удивительному выводу пришли исследователи из США. Удивительное исследование опубликовано на онлайн-портале medRxiv, где помещаются результаты научных работ, ещё не прошедших независимую оценку, пишет healthinfo.ua.

Оно показало, что чем ближе человек проживает к разного рода зелёным пространствам вроде лесов, полей и рек, тем ниже вероятность заразиться COVID-19. Это заболевание уже спровоцировало тяжелый кризис не только в мировом здравоохранении, но и в экономике. Много предыдущих исследований изучали корреляцию COVID-19 с температурами, влажностью, климатом, демографическими факторами и даже архитектурой.

Однако не очень большое количество научных работ изучало связь между коронавирусом и естественными зелёными пространствами, особенно лесами. Однако ранее ученые не раз доказывали, что такие пространства снижают риск инфекций, а вот разного рода здания и другие архитектурные сооружения, созданные для радости человека, как раз этот риск увеличивают. Новое исследование показало, что природа усиливает защиту от коронавируса, а значит, человек в состоянии собственными усилиями уменьшить опасность заражения.

Авторы нынешнего исследования обнаружили, что леса и другие зелёные зоны обладают несомненными преимуществами в деле защиты от коронавируса. Эта связь прослеживалась во все периоды наблюдения, вне зависимости от даты сбора информации с 22 января по 30 марта 2020. Даже с учетом всех прочих возможных факторов воздействие лесов на заболеваемость сохранялось. Чем ближе располагались зелёные зоны, тем ниже была заболеваемость коронавирусом. Если же расстояние между жильём человека и этими зонами превышало 1,4 км, то это положительное влияние практически сходило на нет. Вполне возможно, что эта связь объясняется гораздо большей подвижностью воздуха в зелёных зонах и открытых пространствах, что намного снижает вирусную концентрацию в нём. Кроме того, в зеленых зонах живет гораздо меньше людей, чем в густонаселенных городских районах.

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