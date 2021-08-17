В Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В 17.08.2021, 11:59

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иллюстрационное фото РИА «Новости»

Борт упал при заходе на посадку.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию. Сообщается, что борт упал при заходе на посадку.

ЧП произошло во время тренировочного полета. Причины инцидента выяснит спецкомиссия.

На борту упавшего Ил-112в могли находиться три человека, их судьба пока неизвестна, сообщило агентство «Москва».

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что экипаж самолета погиб.

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