Вадим Прокопьев — шахтерам: Забастовка – это то, чего эта п…ла боится больше всего 6 17.08.2021, 11:55

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Вадим Прокопьев

Нет у него приема против всеобщей стачки.

Известный белорусский ресторатор и политический деятель Вадим Прокопьев записал сильное обращение к шахтерам в связи с годовщиной основания стачкома ОАО «Беларуськалий»:

— Лукашенко знает, что он обречен, но не ждите от него мужества, он не уйдет. Таких можно выгнать только метлой. Шахтеры, вы прекрасно знаете, чем вы можете помочь.

Забастовкой вы не только возвращаете себе достоинство. Забастовка, без преувеличения, сохраняет жизни белорусов. Забастовка – это то, чего эта падла боится больше всего. Нет у него приема против всеобщей забастовки. В забастовке — кощеева смерть.

Не бойтесь, не верьте головастым подлецам. Силы у вас, не у него. Вспомните, как он тогда растерялся и потел, такое можно сделать только вместе. Возьмитесь за руки, не отдавайте своих и покажите, кто в доме хозяин.

Всю жизнь стараюсь избегать высокопарных слов, но вот, что я скажу дорогие шахтеры. Это именно тот случай, когда вы можете спасти нашу родину. Мы в вас верим.

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