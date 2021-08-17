Над Брестом красиво прошел грозовой вал и двинулся к Минску 5 17.08.2021, 12:07

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Фото: instagram.com/natavod4its

К обеду он будет в центральной части страны.

Сегодня утром брестчане с опаской любовались грозовым валом, который явился с запада. С одной стороны чистое небо и спокойная погода, с другой — вообще непонятно, осталось ли что живое. Меж тем все это движется к столице. Возможно, по пути красота подразмажется, но Белгидромет ввел оранжевый уровень опасности для нескольких областей, пишет onliner.by.

В брестских соцсетях красота.

Прошла мощная, но короткая гроза, однако, по данным синоптиков, обошлось пока без сильного ветра. Только в Барановичах и Пинске фиксируют порывы до 17 метров в секунду.

Видимо, к обеду или позже эта активность распространится на центральную часть страны. Ждем сильные ливни, ветер до 20 метров в секунду, град.

Но что происходит за валом? А там происходит 18 градусов! Такую температуру передает брестская метеостанция. Примечательно, что на юго-востоке при этом скопился жаркий воздух, может пригреть за 30. Такой контраст намекает: что-то будет.

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