На «Беларуськалии» начались большие проблемы с поступлением денег 7 17.08.2021, 12:29

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фото: ЕВРОРАДИО

При этом шахтеров эксплуатируют в невыносимых условиях.

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый вышел из отпуска и его ждали неприятные сюрпризы. Главная проблема – поступление денег. Хуже всего ходят доллары, часто блокируют, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Поставлена задача увеличить поступления любыми способами. Пока ходит евро, планируют перевести все на него. Но еще тревожнее ситуация с китайцами, которые отказываются пробовать платить из-за боязни нарваться на вторичные санкции.

Также вовсю думают, как обойти санкции для совместного предприятия «Белкалий-Мигао», в котором у беларусской стороны доля в 70%. Пока додумались только до такого схематоза: продать часть доли директору «Машхимпрома» Работаеву.

И еще немного фото для норвежских дельцов. Это 2-РУ, отделение сгущения. «Яра», профсоюзы, как вам такая техника безопасности и соблюдение технологии? Шахтеров эксплуатируют в невыносимых условиях, чтобы вы рапортовали об успехах в защите их прав? На самом деле показанное лишь малая толика той жести, которая происходит под землей, пока вы набиваете карманы.

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