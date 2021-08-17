Тимановская в Польше может, как в Беларуси, стать примой двух дистанций 1 17.08.2021, 12:39

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Кристина Тимановская

В белорусской сборной смены не видно.

Кристина Тимановская все-таки пробежала любимую дистанцию в 200 метров – спустя две недели после того, как должна была сделать это на Олимпиаде. Но тогда ей не дали этого сделать беларусские тренеры – сняли с ОИ за то, что возмутилась своей заявкой в непрофильную эстафету 4х400 метров, пишет «Трибуна».

Бегунью хотели выслать в Беларусь, но она нашла защиту у полицейских в аэропорту Токио и в итоге обосновалась в Польше, которая выдала ей национальную визу. Что ей грозило на Родине при режиме Лукашенко, остается только догадываться – мысли тут о худших вариантах.

У Тимановской уже появились условия для продолжения карьеры на новом месте – она согласилась на предложение заключить контракт со спортивной командой польского энергоконцерна Orlen (да, у соседей спорт развивается больше через частное спонсорство, нежели дотации из бюджета). Ну а международная федерация легкой атлетики, похоже, готова не применять общее правило трехлетнего карантина в случае, если Тимановская сменит гражданство – то есть у нее есть возможность съездить на ОИ-2024 в Париже. Сама Кристина выложила в своем аккаунте свежее интервью польскому медиа, где заголовок говорит от ее имени о желании представлять Польшу на мировой арене.

Пробежать коронные 200 метров Тимановская смогла тоже в Польше – а именно в Щецине, где 15 августа прошел мемориал Веслава Маняка (польский бегун на 100 метров, призер ОИ-1964 в Токио – выглядит довольно символично). Заявлена спринтер была под беларусским госфлагом, однако БФЛА, выпустив материал об «итогах выступления беларусских легкоатлетов» на турнире, про Тимановскую не упомянула ни словом. Саму бегунью больше волновало то, что она последний раз тренировалась еще в Японии – в итоге свой бег на 200 метров она назвала «очень странным» и «самым тяжелым». В итоге Тимановская стала третьей (причем второму месту уступила на фотофинише – три тысячных секунды). Пробежала беларуска и стометровку – тоже заняла третье место. А вот по сумме дистанций (поляки ввели и такой зачет) благодаря стабильности Тимановская стала второй.

Этот старт завершил сезон для белoруски – теперь она будет готовиться к следующему, который, возможно, встретит уже в нацкоманде Польши. Но есть ли у нее перспективы в новой сборной? Похоже, что они вполне неплохи – об этом говорят результаты Кристины и ее потенциальных соперниц.

Дело в том, что в беге Польша сильнее всего прямо сейчас как раз на дистанции 400 метров. В частности, в женской эстафете – как раз там, где Беларусь хотела заткнуть дырку Тимановской, а в итоге заняла 15-е место – польки взяли серебро ОИ, а в смешанной вообще было золото. А вот с дистанциями 100 и 200 метров у женщин все далеко не так радужно.

В Токио вообще не было представительниц нашей страны-соседки на стометровке. Хотя должны были быть – но не смогли. Победительница МЧЕ 24-летняя Эва Свобода в 2019-м показала 11,07 на турнире в Берлине и выполнила квалификационный норматив – но в 2021-м пережила тяжелые времена: сначала заразилась коронавирусом, а потом получила очень неприятную травму – разрыв мышцы стопы, из-за чего ОИ пришлось пропустить, да и время на восстановление пока неясно. Еще одна возможная участница – 20-летняя Пия Скшишовска, которая отобралась по мировому рейтингу чуть ниже Тимановской – предпочла бежать лишь эстафету 4х100 метров (там польки стали четвертыми в полуфинале и закончили выступление), а индивидуально выступила на ОИ вообще на профильных 100 метрах с барьерами (выполнив квалификационный норматив), где дошла до полуфинала.

Однако же даже на не главной для себя дистанции Тимановская вполне может попасть в состав эстафеты. Даже растренированной она показала в Щецине 11,49 – лишь на две сотых хуже своего показателя с ОИ (победила Скшишовска с 11,41). Лучший результат в 2021-м на 100-метровке для беларуски – 11,22 в июне на соревнованиях в Австрии. Для всех польских бегуний, кроме Свободы, это предел мечтаний за всю карьеру – только Скшишовска показывала то же время. Глянем на рекорды сезона других эстафетчиц в Токио: Клаудия Адамек – 11,30, Паулина Палух – 11,45 (и это их личные рекорды), Марика Попович-Драпала – 11,50 (личный рекорд – 11,28 в 2015-м). Грядущему появлению в сборной Тимановской, которая в 2018-м показывала и вовсе 11,04, в польском квартете явно не будут рады. Ну а если Свобода не вернется быстро, то Тимановская может и звание первого номера на стометровке побороться – не забываем, что Скшишовска пока еще барьеристка.

Финиш стометровки на мемориале Маняка. Слева направо: Пия Скшишовска, Клаудия Адамек, Кристина Тимановская, Марлена Гола

На 200 метрах для Тимановской все должно быть еще проще. Она на ОИ поехала, выполнив квалификационный норматив – в Польше способных на такое не оказалось. Единственной кандидаткой на поездку в Токио была Марлена Гола – но ей в итоге не хватило одной строчки в мировом рейтинге. На мемориале Маняка Гола финишировала с Тимановской с одинаковым результатом 23,46 (была лучше лишь на фотофинише) – при этом не забываем, что у Кристины была пауза в тренировках. В июне у Тимановской было 23,17 – и этот ее результат в Польше в этом году перекрыли лишь дважды, причем эти спортсменки вряд ли будут постоянными конкурентками беларуски: непосредственно в Щецине 23,05 внезапно выдала все та же Скшишовска (бежала дистанцию впервые в карьере), а за день до того сенсационные 22,76 (лучший результат Польши за 34 года) показала 400-метровщица (одна из взявших серебро в эстафете ОИ) Анна Келбасинска – но ей помог попутный ветер в 1,9 метра (предел допустимого – 2,0 метра). Лучший результат Тимановской за карьеру – 22,78 в 2019-м (при встречном ветре в 1,2 метра, к слову), и спортсменка утверждала, что на тренировках перед ОИ бегала по личному рекорду. Если она покажет это на деле – конкуренции можно не бояться: лучшее время основной соперницы, Голы – 23,33.

Сможет ли Тимановская со своими результатами претендовать на что-то серьезное на международном уровне? На 200 метрах – почему бы и нет. Конечно, даже повторение 22,78 на ОИ не позволило бы Кристине выйти в финал турнира (надо было 22,40). Но, например, в Европе личный рекорд Тимановской тянет на 11-е место в рейтинге за этот год. Так что на ЧЕ-2022, если сохранить, а еще лучше – превзойти былую форму, у Кристины вполне могут быть шансы на финал, где все решит готовность к конкретному забегу. Остается лишь пожелать беларуске плодотворной подготовки к будущим стартам.

В Беларуси же с женским спринтом теперь все совсем плохо. Первым номером сборной автоматически стала 21-летняя Екатерина Живаева: в этом сезоне она показала лучшие результаты в карьере, на 100 метрах – 11,51, на 200 метрах – 23,66, то есть в обоих случаях хуже, чем у Тимановской после двух с лишним недель без тренировок. На более длинной дистанции просто мрак – простое сравнение: барьеристка Эльвира Герман год назад, подготовившись, пробежала 200 метров за 23,33.

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