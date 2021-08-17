Россия, Китай или Турция: кто победит в Афганистане? 4 17.08.2021, 12:43

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На карту поставлено многое.

"Афганистан имеет стратегически важное значение в борьбе мировых держав за господство в евроазиатском регионе. На карту поставлено многое", - пишет немецкое издание Berliner Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"В воскресенье, после захвата власти талибами, президент Афганистана стремительно покинул страну: по данным российского посольства в Кабуле, он сбежал за границу с четырьмя автомобилями и вертолетом, полными денег, сообщило российское информационное агентство РИА".

"Бесславное завершение славной эпохи правительства, находившегося на службе у иностранных доноров, - это новое начало для Афганистана, - отмечает автор статьи Михаэль Майер. - (...) Страна может многое предложить: свои интересы здесь есть у США и Запада, Китая, России и Турции. После окончания западной оккупации все они борются за хорошие отношения - независимо от того, соответствует ли исламистский "Талибан" нужной идеологической ориентации или нет".

"Одно из правил применимо ко всем участникам игры за будущее Афганистана: "Сейчас "Талибан" контролирует очень прибыльные контрабандистские сети. Они приносят огромные доходы, особенно наркоторговля. Контрабандные маршруты решают, кто правит Афганистаном", - говорит Сюзанна Леви-Санчес из Военно-морского колледжа США в Род-Айленде. Эксперт по Афганистану и автор нескольких книг о регионе говорит, что талибы уже несколько лет используют зависимость от героина в стратегических целях, в частности, для привязки к себе сторонников и пособников вдоль маршрутов контрабандистов: "Афганский героин, который быстро приводит к зависимости из-за своей высокой концентрации, заменяет опиум. Они дают его людям и таким образом создают базу среди населения", - передает издание.

"Получая доходы от торговли наркотиками, оружием и людьми, талибы* также обладают экономическими возможностями для того, чтобы уверенно вести себя в отношениях с крупными державами. Их нельзя недооценивать и в интеллектуальном плане, говорит Леви-Санчес: "В переговорах с госсекретарем США Майком Помпео талибы всегда выходили победителями. Они точно знали, как протолкнуть решение, которое было бы для них наилучшим".

"Талибан" также выиграл от того, что Запад никогда не понимал, как устроен Афганистан в политическом плане. Леви-Санчес указывает: "Талибан" вел переговоры с различными районами и провинциями в течение многих лет. Поэтому они смогли очень быстро занять позиции после ухода западного альянса". Таким образом, по ее словам, всегда существовало теневое правительство. Политические стратеги в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и Париже этого не замечали, потому что на Западе вдохновлялись идеей построения централизованного государства. Теперь оно находится в руках талибов*, против которых Запад вел ожесточенную борьбу в течение двадцати лет", - констатирует издание.

"Впрочем, нельзя сказать, что талибы представляют все население страны. И к тому же сама группа неоднородна: "Талибан" всегда действовал децентрализованно - как во время советской оккупации, так и во время "войны с террором". Поэтому у него нет лидера, за которым сплотились бы отдельные подразделения. Леви-Санчес отмечает: "Неясно, сможет ли "Талибан"* сохранить контроль над всеми подразделениями таким образом, чтобы соблюдались договоренности".

"Вторая большая проблема заключается в том, что в Афганистане сейчас находятся тысячи иностранных наемников и ополченцев. Некоторые из них связаны с "Исламским государством"*, некоторые группы принадлежат "Аль-Каиде". В борьбе против Запада эти боевики сражались на стороне талибов*; теперь, считает Леви-Санчес, они будут претендовать на свою долю успеха. Впрочем, пока неясно, покинут ли они после этого страну, или из Афганистана они рассредоточатся по другим странам региона".

"Никто не может точно сказать, кто стоит за наемниками. Постоянно упоминаются Пакистан, Саудовская Аравия, Ирак и Турция. В любом случае, Китай и Россия опасаются, что после падения Афганистана наемники могут обратиться к новым целям: "В последние годы Москва и Пекин всегда преувеличивали эту угрозу. Но после ухода американцев в Афганистан прибыло гораздо больше наемников, поэтому страх перед нападениями кажется вполне обоснованным", - говорит Сюзанна Леви-Санчес".

"Для России эта стратегия имеет скорее оборонительную составляющую, - отмечает Berliner Zeitung. - Москва хочет стабильности в регионе. Будучи поставщиком сырья в Европу и Азию, страна в первую очередь заинтересована в сохранении инфраструктуры. Китай также заинтересован в функционирующих железнодорожных линиях, дорогах и трубопроводах: с помощью "Нового шелкового пути" страна хочет открыть торговый маршрут исторического масштаба. Благодаря Ваханскому коридору Китай обладает стратегически важной географической позицией на границе с Афганистаном. Именно поэтому несколько недель назад руководство в Пекине впервые приняло делегацию "Талибана" для обсуждения вопросов сотрудничества. Эта встреча удивила многих наблюдателей, ведь Коммунистическая партия Китая ведет жестокую борьбу с уйгурами и не желает терпеть мусульманские и тем более исламистские группы".

"С Россией ситуация аналогичная: "Талибан" внесен Москвой в список "террористических организаций" и запрещен. Но в понедельник министерство иностранных дел объявило о намерении установить контакты на "рабочем уровне", чтобы иметь возможность говорить с талибами о будущем", - говорится в статье.

"Турция тоже лихорадочно пытается превратить провал миссии НАТО в успех для своих интересов в регионе: как сообщает сайт, который ведут британские эксперты по безопасности, турецкие переговорщики хотят начать переговоры с новым правительством в самое ближайшее время. (...) Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает себя покровителем мусульманских групп во всем мире. Совсем недавно Турция с помощью своей прекрасно оснащенной - особенно беспилотниками - армией, нанесла тяжелое поражение армянам в Нагорном Карабахе. Эрдоган поддерживает и уйгуров. Однако Китай, вероятно, обозначает ему границы".

"Сейчас решающий вопрос заключается в том, сможет ли так называемая "тройка" в составе США, России и Китая продолжить переговоры с силами в Афганистане: эти переговоры ведутся уже некоторое время, но пока без каких-либо ощутимых результатов. Неясно также, какую позицию в новом порядке займут другие страны, например, Объединенные Арабские Эмираты, которые до сих пор поддерживали "Талибан"; неясна и роль Пакистана или Индии, также преследующих геостратегические интересы в регионе".

"С доходами от наркоторговли, добытым западным высокотехнологичным оружием и волей к победе, полученной за десятилетия борьбы с крупными державами, база для переговоров у талибов в любом случае лучше, чем когда-либо. Коррумпированная элита страны дискредитировала все институты власти. (...) Таким образом, после ухода западных держав Афганистан превращается в шариатское государство, в котором, по крайней мере, ясно, кто будет главным в будущем", - заключает Berliner Zeitung.

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