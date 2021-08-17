Сергей Дылевский: Давайте покажем синепалому, кто в этой стране хозяин 1 17.08.2021, 12:46

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Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

Уходите в забастовки, оставайтесь дома, не выходите на рабочие места.

Прошел год со дня начала забастовок. За этот год белорусы стали сильнее, сплоченнее и дружнее. Лидер рабочего движения Беларуси Сергей Дылевский обратился к белорусам.

— Чего мы добились за этот год? В первую очередь, мы узнали, кто такие белорусы. Мы показали всему миру, кто такие белорусы, что мы существуем, что мы есть, и мы одна сплоченная и дружная семья.

В то же время, что показала власть за этот год? Какие результаты работы власти за этот год? А вот какие: 164 миллиарда белорусских рублей – это сумма чистого долга белорусских госпредприятий. 164 миллиарда – это огромная сумма, которую придется отдавать нам с вами.

Не хунте, синепалый в лучшем случае сядет в самолет и улетит куда-то, и заберет часть нашего золотовалютного резерва, если мы ничего не сделаем. А придется отдавать нам, каждому белорусу придется отдавать эту сумму.

Ко всему этому накладывается сверху абсолютная разваленность, разруха на предприятиях. Оборудование в неисправном состоянии практически везде. Ничего не работает.

С учетом наложенных санкций еще сложнее и еще хуже обстоят дела с ремонтом, восстановлением и поддержанием в исправном состоянии наших с вами заводов, потому что с белорусским режимом никто не хочет поддерживать ни торговые, ни обычные, социальные отношения, потому что синепалый дед надоел всем. Он не нужен никому, абсолютно, и он не нужен нам.

Друзья, так давайте покажем ему в последний раз, кто в этой стране хозяин. Рабочие, уходите в забастовки, оставайтесь дома, не выходите на рабочие места, не приступайте к труду. Требуйте выполнения своих прав.

Частный бизнес, вы в состоянии бастовать точно также, но более хитрым путем. Уйдите в отпуск, отправьте свои фирмы и своих сотрудников в отпуск на месяц.

Диаспоры, вы огромные молодцы, вы делаете просто феноменальную работу, продолжайте в том же духе. Продавливайте санкции, требуйте включение все новых и новых кошельков, новых и новых организаций в санкционные списки. Пусть они работают, пусть они пожирают сами себя.

Ведь мы же прекрасно знаем, что когда власти нечем будет финансировать армию, то они начнут пожирать сами себя. Это исторический факт, это было всегда.

Действуйте, вот эти три силы: забастовки, выход в отпуск частного бизнеса и продавливание санкций. Это наш залог успеха, наш залог победы. Вместе мы можем все, вместе мы победим.

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