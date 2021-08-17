На Минск обрушился сильный ливень 3 17.08.2021, 12:47

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иллюстрационное фото

(Обновлено) Сила ветра такая, что сдувает мусорные баки.

В Минске — сильный ливень, пишет телеграм-канал tutby_official.

Сила ветра такая, что сдувает мусорные баки, девочка на роликах не удержалась на ногах.

Сообщается, что в некоторых районах Минска и Заславля из-за грозы и сильного ливня пропало электричество.

В Минске и окрестностях упали деревья.

МЧС предупреждает, что по прогнозу сегодня — сильные ливни, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Телефон МЧС — 112.

В Минске ливень сломал флаги хунты на одном из домов, пишет телеграм-канал «Баста!».

Даже погода против!

Дорожная обстановка

По информации сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 12:45 в Минске наблюдаются 3-балльные пробки, обстановка спокойная.

Ливень пришел в разгар рабочего дня, когда транспорта на дорогах сравнительно мало. Кто-то, видя приближение грозовых туч, благоразумно отменил поездки.

Читатели сообщают «Онлайнеру» о подтоплениях на ряде улиц столицы, есть информация о падении деревьев и рекламных щитов.

Ближе к 13:00 ливень стал стихать, тучи пошли дальше. Оценить последствия этого грозового часа еще предстоит.

Очередное последствие непогоды — на рынке в Ждановичах упала крыша павильона.

На месте происшествия — машина скорой помощи.

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