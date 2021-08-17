Врач рассказал, сколько раз за год человек может переболеть коронавирусом 2 17.08.2021, 12:53

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Чем отличается течение болезни при первичном заражении от последующих?

Как часто люди могут заражаться COVID-19 и чем отличается течение болезни при первичном заражении от последующих, рассказал главный врач российской сети клиник "К+31" Борис Чурадзе, пишут РИА Новости.

Пандемия COVID-19 постепенно идет на спад, но до ее окончания, похоже, еще далеко, появляются все новые штаммы коронавируса. Логично предположить, что в дальнейшем SARS-CoV-2 будет сопровождать нас так же, как вирус гриппа и многие другие вирусы, считает Борис Чурадзе.

Он отметил, что иногда люди заболевают COVID-19 по несколько раз.

"Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза – это мы видим достаточно часто", – пояснил медик.

Он уточнил, что при повторном заражении тем же штаммом в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче. Если человек заразился другим штаммом, то, по словам специалиста, картина менее однозначная: бывают повторно тяжелые случаи и даже более тяжелые, чем предыдущие.

По мере формирования популяционного иммунитета благодаря вакцинации и наличию антител у переболевших уровень заболеваемости будет снижаться, а последствия болезни будут менее тяжелыми, уверен Борис Чурадзе.

"Я предполагаю, что со временем – мы это увидим уже в следующем году – последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Будет меньше заболеваемость и смертность от этой инфекции", – заключил медик.

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