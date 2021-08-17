Белстат засекретил статистику почти на $15 миллиардов: ни слова про калий, машины и спички 1 17.08.2021, 13:15

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Власти боятся признать, что санкции действуют масштабно.

Одним из ответов Минска на санкции стало то, что впервые в полугодовом отчете Белстат не опубликовал статистику по десяткам товарам. Пропали пять разделов, совокупный экспорт по которым в 2020 году составил 14,5 миллиарда долларов, отмечает «Ежедневник».

Во всех исчезнувших разделах присутствуют физические и денежные объемы поставок и страны назначения экспорта-импорта товаров, которые так или иначе затронули или могут затронуть секторальные и индивидуальные санкции, введенные в отношении беларуских отраслей и компаний Евросоюзом, США и другими странами.

В частности, в разделе V «Минеральные продукты» до недавнего времени обнародовались данные по экспортно-импортным поставкам нефти и нефтепродуктов, в разделе VI «Продукция химической и связанной с ней отраслей промышленности» — по калийным и прочим удобрениям.

Нет больше на официальном сайте во внешнеторговой статистике Белстата раздела VII «Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них», раздела XVI «Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» и раздела XVII «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование».

В разделе VII, например, фигурировала внешнеторговая статистика, в том числе, по шинам «Белшины», которая с лета этого года вновь находится под санкциями США. В разделе XVI присутствует информация по продукции того же ВПК, а в разделе XVII освящается внешняя активность автомобилестроительных предприятий, включая МЗКТ и БелАЗ.

Так как указанные разделы внешнеторговой статистики распространяются на гораздо большую массу продукции, то и она исчезла из поля зрения аналитиков и общества. Теперь, если возникнет интерес, невозможно также узнать, сколько было продано-куплено мыла, шампуней, спичек, контрацептивов, плугов и борон, холодильников, велосипедов и десятков других товаров.

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