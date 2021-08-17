Беларусь накрыл настоящий шторм: в городах пропадает свет, ветер сносит крыши 3 17.08.2021, 13:18

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В МЧС предупредили, что ночью будет продолжение стихии.

В МЧС 17 августа предупредили, что грозовой фронт распространился по большей части Беларуси. Во многих городах сильные ливень и ветер. А в сети появились видео и фото стихии, пишет telegraf.by.

По данным МЧС, Непогоду сопровождают сильные ливни, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Такая погода сохранится и в среду ночью по восточной половине Республики Беларусь. Поэтому по стране объявлен оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение.

Жители Заславля сообщают, что многие дома остались без света. Такие же сообщения по ходят и из некоторых районов Минска.

В Дзержинске у одного из магазинов просто снесло крышу.

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