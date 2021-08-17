Как Россия пострадает от прихода талибов в Афганистане 2 17.08.2021, 13:18

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иллюстрационное Фото: afp

Экспорт шариата из Центральной Азии — вполне реальный сценарий.

В воскресенье, 15 августа, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, фактически без сопротивления передав власть террористической группировке "Талибан". Победа боевиков стала возможна из-за вывода американского контингента из страны. Афганистан возвращается к законам шариата - системе жестких религиозных ограничений. Талибы заявляют, что у них есть идея развития страны, но у экспертов по этому поводу возникает ряд сомнений. О том, что будет с наиболее непокорной страной Центральной Азии, разбирался "Апостроф".

Почему так произошло

Отсутствие серьезной промышленности, высокий уровень преступности, большое количество диаспор и кланов, враждующих между собой, а также высокий уровень преступности - вот основные проблемы, с которыми пытались справиться в Афганистане американцы с 2001 года. Но ситуация зашла в тупик - не помогли ни бешеные деньги (по приблизительным подсчетам, за 20 лет Штаты потратили около триллиона долларов - "Апостроф"), ни попытка "зацементировать" центральную власть силой оружия. Бывший президент страны Ашраф Гани, который в свое время работал во Всемирном банке, а также периодически преподавал менеджмент в бизнес-школах Гарвардского и Стэнфордского университетов, не смог стабилизировать ситуацию.

Чтобы построить цивилизованную страну, нужны были цивилизованные люди, говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Когда американцы увидели, что ситуация не стабилизируется, а институты слабы, в американском обществе популярной стала идея о выводе войск. Что касается "Талибана", то несмотря на статус террористической организации, ее руководство активно ведет переговоры с ключевыми мировыми игроками, пытаясь обеспечить себе легитимность.

Будет ли бороться Афганистан против шариата?

Сейчас "Талибан" строит планы по федерализации страны - чтобы представители разных кланов получили больше возможностей автономно управлять подконтрольными территориями, объясняет "Апострофу" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Но для того, чтобы удержать эти земли вместе, нужна какая-то общенациональная идея. Однако ничего, кроме радикального ислама талибы предложить людям не могут. В 90-е годы прошлого столетия талибы уже были у власти - и тогда в Афганистане годами не прекращалась гражданская война. Поэтому, считает эксперт, после возвращения талибов Афганистан не получит мирного и стабильного развития.

Если же говорить об отношении талибов к гражданскому населению, то традиции организации публичных казней, например, расстрел женщин из автоматов на стадионе, вряд ли куда-то исчезнут. И это может привести к очередной волне военного противостояния. По словам Мельника, значительная часть местного населения за последние 20 лет с энтузиазмом приняла западные ценности и будет их отстаивать с оружием в руках.

С ним не согласен Семиволос. По его мнению, общественного сопротивления против шариата не будет по той простой причине, что уровень насилия, который демонстрирует "Талибан", практически исключает любой отпор.

"Талибы будут шантажировать западный мир. И строгость их режима будет зависеть от готовности США, ЕС, Китая и России устанавливать прямые отношения с ними и признать тот статус-кво, который образовался сейчас", - считает Семиволос.

Пойдет ли "Талибан" на расширение влияния

Ситуация с победой талибов в Афганистане была вполне прогнозируемой - американцы потихоньку выходили из Афганистана еще во времена Барака Обамы. Как рассказывал "Апострофу" таджикистанский политолог Шерали Ризойон, ожидая дестабилизации ситуации, еще год назад президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил соответствующим органам и ответственным лицам уделить особое внимание усилению государственной границы и обороноспособности страны.

Сейчас в мировых СМИ звучат мысли, что афганские исламисты попытаются начать "экспорт" своих идей в соседние страны.

Мельник отмечает, что "Талибан" пользуется определенной поддержкой внутри Афганистана и молниеносные победные захваты городов прибавили ему рейтинга. Кроме того, талибы тесно связаны с другими террористическими организациями - в частности, с "Аль-Каидой". Это может существенно усилить позиции новых властителей Афганистана и вызвать желание идти дальше.

Впрочем, Семиволос считает, что "Талибану" все же будет непросто найти сторонников среди молодых радикалов в других странах.

"Талибан - это средневековая организация. Как молодым, стремящимся к социальной справедливости людям, найти там свое место? Талибы - это бородатые дядьки, которые не имеют эстетической привлекательности, даже внутри Афганистана они вызывают скорее ужас, чем восхищение. Даже ИГИЛ был привлекательным с точки зрения эстетики, если так вообще можно говорить. Люмпены из других стран даже нанимались к ним воевать", - отмечает Семиволос.

Тем не менее, ячейки "Талибана" вполне могут развиваться в других странах Центральной Азии. И даже - в России.

"Россия была одним из основных бенефициаров операции Соединенных Штатов. А сейчас они в полной мере почувствуют проблемы южных границ - Таджикистана, и других центральноазиатских республик. Сейчас на российские плечи ляжет ответственность по сдерживанию опасности. Ведь те люди, которые ранее действовали под флагом "Аль-Каиды", могут принять флаг "Талибана". Это реальная угроза для России - террористические настроения будут подогреваться на российских границах, пойдет наркотрафик, будут беженцы. В любом случае, Россию ждут непростые времена", - говорит Мельник.

Пока же публично талибы заверяют, что не будут пытаться расширить свое влияние на соседние государства - Таджикистан или Туркменистан. Они говорят, что сейчас главная задача - привлечь инвесторов в свою страну. Впрочем, с инвестициями в перманентно горящем Афганистане - традиционно возникают большие проблемы, и особых изменений к лучшему ждать не приходится.

От Китая в Украину

Талибы строят большие планы на сотрудничество с Китаем. В Афганистане много полезных ископаемых, но главное преимущество - это транспортные магистрали. И Афганистан является ключевым тразитером в системе китайско-пакистанских отношений, объясняет Семиволос.

"Они рассчитывают, что если придет Китай, то придут и другие. А китайцы согласны на все, лишь бы талибы не поддерживали уйгуров и такое подтверждение они уже получили", - отметил эксперт. Китай готов платить боевикам из разных племен, чтобы те не нападали на важные для Пекина объекты.

"Китайцы привыкли работать в Африке, где такое поведение местных является частью политического ландшафта. Когда надо, будут платить, когда надо - будут применять войска и укрощать", - Семиволос.

Поэтому если раньше Великобритания переживала, что Российская империя зайдет в Афганистан и сможет с его территории атаковать ее колонии, то сейчас страны, которые были когда-то колониями, сами являются игроками в регионе. В частности, в сотрудничестве с "Талибаном" заинтересован Пакистан - Исламабаду необходим контролю над заселенным пуштунами общим приграничья, из которых в свое время и сформировался "Талибан".

Однако очень сомнительно, что Китай захочет взять на себя ответственность по стабилизации ситуации в Афганистане. То есть, заняться тем, что ранее делала западная коалиция во главе с США. Китай вряд ли будет размещать в Афганистане войска, считает Мельник. Скорее всего, будут "договорняки" для обеспечения безопасности бизнеса и транзита. Но чем больше Пекин будет влезать в Афганистан, тем больше будет терять ресурсы, а в условиях глобального противостояния с США такая ситуация будет только на руку Вашингтону. Правда, есть и другая сторона медали - сейчас формируется крайне негативная картинка для США, которые де-факто бросили на произвол судьбы людей, не желающих жить при шариате и готовых хвататься за шасси самолета, лишь бы спастись от талибов.

Этим, в теории может воспользоваться Украина, считает Семиволос, чтобы привлечь к себе больше внимания. У Зеленского могут напирать на то, что наше государство тоже страдает от слабой поддержки Вашингтона. Но поведется ли на это Байден - большой вопрос.

С другой стороны, в долгосрочной и среднесрочной перспективе мы столкнемся с наплывом беженцев из Афганистана - Украина является известной "транзитной базой" для нелегалов. По словам Мельника, вполне реальным представляется сценарий, что в Украину их будет переправлять "дружественный" Минск, подобно тому, как он отправляет беженцев в Литву. Учитывая протяженность украино-белорусской границы, ситуация может быть крайне неприятной.

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