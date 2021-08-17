Ученые рассказали, жили ли когда-нибудь люди под землей 17.08.2021, 13:29

1,056

Специалисты проанализировали историю существования человечества.

На протяжении долгого времени существовали разнообразные подземные постройки, но их нельзя было использовать слишком долго. Изменить полностью ситуацию можно с помощью современных технологий.

Даже сейчас люди перемещаются под землей с помощью метро, но жили ли они когда-то там? Об этом пишет Live Science (перевод - planetanovosti.com).

Ученые отметили, что подземная жизнь создана не для людей, но в определенный промежуток времени все же пришлось там находиться. За всю историю существования человечества неоднократно приходилось спускаться под поверхность и жить там. Подземные жилища спасали от экстремальных погодных условий, помогали надежно прятаться от врагов.

Некоторые древние люди возводили целые города, чтобы защититься таким образом от войны и плохой погоды. Каждый раз, когда наступала какая-то чрезвычайная ситуация, жители прятались в своем подземном городе.

Самым крупным подземным городом Каппадокии принято считать Деринкую. Он был построен примерно в 7-8 столетии нашей эры и в нем могло помещаться практически 20 тысяч человек. Подземные города в этом регионе представляют собой настоящие архитектурные чудеса.

Но не все люди жили в подобных условиях. Некоторые использовали пещеры как природного происхождения, так и созданные вручную. Находят их в разных уголках планеты вплоть до сегодняшнего дня.

Специалисты считают, что современные люди хоть и не в восторге от такой идеи, но в ближайшие несколько десятилетий частично могут уйти под землю. Уже сегодня создаются современные подземные города, где есть все необходимое для полноценной жизни человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».