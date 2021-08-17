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Белорусская железная дорога отменяет и сокращает курсирование уже 30 электропоездов

  • 17.08.2021, 13:56
Белорусская железная дорога отменяет и сокращает курсирование уже 30 электропоездов

Названа официальная причина.

Белорусская железная дорога отменяет и сокращает курсирование около 30 электропоездов, сообщает БелаПАН.

Новшества касаются участков Слуцк — Солигорск (с 16 августа), Гомель — Добруш (с 19-го), Гомель — Кравцовка (с 20-го), Калинковичи — Словечно (с 21-го), Минск — Барановичи, Гродно — Лида, Лунинец — Бухличи, Лунинец — Житковичи, Гомель — Василевичи (с 23-го), Минск — Борисов, Минск — Молодечно — Гудогай, Молодечно — Глубокое, Минск — Осиповичи (с 30-го).

Официальная причина — «в связи с приведением размеров движения поездов региональных линий экономкласса в соответствие с фактическим спросом на перевозку» (цитата приведена без стилистических правок).

Судя по расписанию, отменено полностью либо в отдельные дни около 30 электричек, в основном курсирующих ночью или рано утром.

13 августа «в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом» БЖД повысила внутренние тарифы на 5—15%.

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