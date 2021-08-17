Стало известно, кого назначат военруками в белорусских школах

Стало известно, кого назначат военруками в белорусских школах8
- 17.08.2021, 14:24
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Озвучено, как подбирают кандидатов на эту должность.
Стали известные некоторые подробности о том, кто будет заниматься «военно-патриотическим» воспитанием белорусских школьников. Напомним, с 1 сентября в школах вводится должность «руководителя военно-патриотического воспитания», пишет «Флагшток».
Как подбирают кандидатов на эти должности, рассказала на пресс-конференции первый замначальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович.
По словам чиновницы, кандидатуры «прорабатываются руководителями учреждений образования совместно с местными военкомами и представителями МВД, и в первую очередь рассматриваются военные с педагогическим образованием». Кандидат должен быть «личностью с активной гражданской позицией, в его задачи также будет входить организация патриотического воспитания молодежи».