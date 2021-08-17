Белорусские медики спасли пациента с COVID-19, который пролежал на ИВЛ 56 дней и пережил остановку сердца 3 17.08.2021, 14:31

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В Беларуси ожидается очередной эпидемический рост в сентябре - октябре 2021 года.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, посещая больницы Минского района, предостерег:

- Несмотря на небольшой летний спад, пандемия пока что никуда не ушла, и мы, безусловно, ожидаем очередной эпидемический рост в сентябре - октябре. Летом руководители учреждений здравоохранения имели возможность немного разгрузить медработников, а сейчас мы начинаем готовиться к осени.

В Минской центральной районной клинической больнице Дмитрий Пиневич посетил «красную зону» - реанимационные и терапевтические отделения, пишет kp.by.

Минская ЦРКБ была перепрофилирована в инфекционный госпиталь с 3 апреля 2020 года. В зависимости от интенсивности заболевания число коек варьировалось от 262 до 342. За это время медики подняли на ноги более 6 тысяч человек. Более 250 из них тот или иной промежуток времени находились на ИВЛ.

Первая пациентка, которую удалось спасти при помощи ИВЛ в 2020 году, находилась на аппарате 27 дней. А дольше всего в реанимации находился 67-летний пациент Д. - он лечился в больнице три месяца. Из них почти полтора месяца пациент провел на ИВЛ.

Еще один уникальный для больницы случай произошел с пациентом, который дважды был на ИВЛ. Сначала мужчина был на аппарате 13 дней, а через некоторое время врачи вынуждены были еще раз его лечить при помощи ИВЛ целый месяц.

Также медики рассказали о 60-летнем пациенте, который был на ИВЛ 56 дней. Мужчину дважды спасали (была остановки сердца), а после выздоровления он принес врачу розу, которая стояла в вазе более месяца и не вяла.

Медики — настоящие герои Беларуси и это заслуга далеко не лукашистов.

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