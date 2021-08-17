В Кабуле женщины вышли на протест 1 17.08.2021, 14:43

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Акция протеста в США

иллюстрационное фото EPA

Одновременно в афганской провинции Кунар прошла демонстрация молодежи.

В центре Кабула, Афганистан, женщины устроили демонстрацию, требуя выделить для женщин часть постов в правительстве. Об этом сообщает Khaama Press во вторник, 17 августа.

В провинции Кунар прошла демонстрация молодежи с требованием к движению "Талибан" сохранить флаг прежнего афганского правительства. Требование поддерживается повсюду в Афганистане.

В "Талибане" заявили, якобы образовательные учреждения по-прежнему открыты для мужчин и женщин, однако в Кабуле они не работают. Также талибы встретились с группой женщин-медиков и попросили их продолжать работать.

Напомним, что ранее "Талибан" объявил амнистию чиновников. В рамках всеобщей амнистии государственным служащим предлагают вернуться на рабочие места.

Также "Талибан" пообещал женщинам места в правительстве. Женщины, ныне занимающие должности во власти, якобы смогут остаться в правительстве, утверждают талибы.

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