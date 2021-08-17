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Лидер рабочего движения: Новая волна забастовок вспыхнет в Беларуси в любой момент

  • 17.08.2021, 14:50
Лидер рабочего движения: Новая волна забастовок вспыхнет в Беларуси в любой момент
Сергей Дылевский

Обращение по случаю годовщины стачкома ОАО «Беларуськалий».

Сегодня исполнился ровно год со дня основания Стачкома «Беларуськалия». Лидер рабочего движения Беларуси Сергей Дылевский, основатель «Белорусского объединения рабочих» (БОР), поздравил с этой памятной датой:

— Мужики, «Белкалий», сегодня очень знакомая дата для всех жителей Республики Беларусь, для всех рабочих белорусских предприятий. Именно в этот день год назад вы, несмотря на запугивания, угрозы властей, сформировали стачком. Именно в этот день вы наплавали на то, что вам говорят, как вам врут наниматели, что это незаконно, что так нельзя и так далее.

Вы высказали жесткую позицию в отношении этой незаконной власти. Синепалый дед тогда, не побоюсь этого слова, просто обос…лся, потому что вашему примеру последовали многие и многие предприятия Беларуси.

Мужики, я искренне верю, что следующею дату спустя год мы будем праздновать в новой свободной и вольной Беларуси. Я уверен, что каждый из вас, кто сейчас в стачкоме «Белкалия» будет бороться и сражаться вместе с нами до конца за нашу победу. Я верю, что новая волна забастовок вспыхнет не сегодня-завтра, в любой момент и в любую минуту. Я уверен, что вы готовы к этому. Я уверен, что вы пойдете до конца.

С Днем Рождения, если это можно так сказать, и Жыве Беларусь!

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