Лидер рабочего движения: Новая волна забастовок вспыхнет в Беларуси в любой момент 17.08.2021, 14:50

Сергей Дылевский

Обращение по случаю годовщины стачкома ОАО «Беларуськалий».

Сегодня исполнился ровно год со дня основания Стачкома «Беларуськалия». Лидер рабочего движения Беларуси Сергей Дылевский, основатель «Белорусского объединения рабочих» (БОР), поздравил с этой памятной датой:

— Мужики, «Белкалий», сегодня очень знакомая дата для всех жителей Республики Беларусь, для всех рабочих белорусских предприятий. Именно в этот день год назад вы, несмотря на запугивания, угрозы властей, сформировали стачком. Именно в этот день вы наплавали на то, что вам говорят, как вам врут наниматели, что это незаконно, что так нельзя и так далее.

Вы высказали жесткую позицию в отношении этой незаконной власти. Синепалый дед тогда, не побоюсь этого слова, просто обос…лся, потому что вашему примеру последовали многие и многие предприятия Беларуси.

Мужики, я искренне верю, что следующею дату спустя год мы будем праздновать в новой свободной и вольной Беларуси. Я уверен, что каждый из вас, кто сейчас в стачкоме «Белкалия» будет бороться и сражаться вместе с нами до конца за нашу победу. Я верю, что новая волна забастовок вспыхнет не сегодня-завтра, в любой момент и в любую минуту. Я уверен, что вы готовы к этому. Я уверен, что вы пойдете до конца.

С Днем Рождения, если это можно так сказать, и Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».