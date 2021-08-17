Видеохит: Медведь прыгает на батуте и играет с детскими игрушками
- 17.08.2021, 14:57
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Жительница Коннектикута сняла на видео любопытного и игривого медведя.
Жительница Коннектикута (США) сняла на видео любопытного и игривого медведя, который явился к ней на задний двор, пишет 120.su.
Зверя очень заинтересовал батут, а особенно валявшиеся там игрушки, оставленные детьми женщины. Так что медведь неплохо провёл время и отлично порезвился, после чего удалился в лес.
Домовладелица добавила, что не знала, смеяться ей или плакать, так как медведь своими когтями повредил батут, и теперь придётся раскошеливаться на новый.