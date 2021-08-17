Названа комбинация вакцин для повышения защиты от коронавируса штамма «дельта» 3 17.08.2021, 15:25

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В ней есть три компонента.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (Россия), с помощью одной из российских вакцин от коронавируса можно повысить эффективность западных прививок, передает РИА Новости.

Так, по мнению Александра Гинцбурга, будет эффективна комбинация вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer с целью повышения защиты от штамма «дельта». Российский эксперт пояснил, что уровень защиты против «дельты» повысится у прививших двумя дозами Pfizer, если им в качестве третьего компонента привиться еще и вакциной «Спутник Лайт», требующей всего одной инъекции.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) предложили Pfizer начать соответствующие совместные испытания с российской вакциной и впоследствии бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт».

- В результате бустирования привитые Pfizer были бы эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться, - заметил Гинцбург.

Кроме того, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии напомнил, что до сих пор не ясна эффективность Pfizer против «дельты» и есть предположения, что всего 40 процентов. Что также говорит в пользу бустирования привитых.

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