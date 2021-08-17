«Тульский пряник» стал сотрудником МЧС РФ: видео

«Тульский пряник» стал сотрудником МЧС РФ: видео6
- 17.08.2021, 15:41
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Он подозрительно похож на «ватника» из известного интернет-мема.
В Туле вручили удостоверение МЧС России "тульскому прянику", который подозрительно похож на "ватника" из интернет-мема, пишет unian.net.
Фотографии с "тульским пряником" выложила пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
Предполагается, что "пряник" будет внештатным инструктором противопожарной профилактики. Ему также вручили медаль МЧС России "За пропаганду спасательного дела".
"Ваша основная миссия - обучение детей пожарной грамоте, и пусть этот почетный труд служит гарантией безопасности юных туляков", - сказали в ГУ МЧС.
В сети отметили, что "пряник" очень похож на любимый украинцами мем про "ватника", который выглядит вот так:
Примечательно, что сейчас сообщение удалено с сайта тульского МЧС — по ссылке выдает ошибку 404, однако страница сохранилась в архиве.