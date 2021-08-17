Рабочий «Гродно Азот» про стачку: Когда, если не сейчас? 17.08.2021, 16:13

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фото: Радыё Свабода

Мы заставим их считаться с нами.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал воспоминания рабочего «Гродно Азот» про 17 августа 2020-го года:

- Сегодня все новостные ленты пестрят фотографиями с площадей, наполненными бело-красно-белыми флагами с «Погоней» и рабочими в касках, которые решительно давали отпор и своим прямым руководителям-назначенцам, и органам власти. Даже не верится, что это случилось год назад. Ощущение, что еще вчера мы, с коллегами, шли за пределы проходной во время рабочего дня. У руководства завода не было другого выбора, кроме как выходить и оправдываться перед нами. Они все были в ужасе.

Уверен, ситуация и на данный момент пугает их не меньше. Забастовка - это кошмарный сон Таракана и его прихлебателей. Это самый быстрый способ избавить страну от паразитов, а так же завершающий этап белорусской революции.

Есть огромное количество исторических примеров, когда забастовки меняли ситуацию в корне. Беларусь - не исключение. Во время, когда санкции разгоняются, а власти стараются скрыть их мощный эффект, стоит просто не выйти на работу, чтобы положить их всех на лопатки. Сразу запоют о «диалогах» и прочем.

Стоит продержаться всего лишь месяц вне стен производств или офисов и режим окончательно кончится. Мы - добросовестные и честные люди не можем позволить себе быть кормовой базой шайки преступников, которые нелегитимно сидят в своих креслах. Они надеятся, что все кончилось, они хотят верить в это, но мы покажем им обратное. Их полную зависимость от нас. Мы заставим их считаться с нами. Покажем всю мощь рабочего движения.

Максимально готовимся! Стачке быть!

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