Ученые назвали неожиданное последствие коронавируса 17.08.2021, 16:23

5,484

Результаты исследование американских специалистов.

Исследователи из США выяснили, что переболевшие коронавирусом молодые люди испытывают изменения в работе своей симпатической нервной системы, в частности, у них понижается чувствительность к холоду. Как пишет lenta.ru, об этом сообщает портал ScienceAlert со ссылкой на работу ученых.

Ученые в течение шести месяцев наблюдали за 30 людьми в возрасте от 20 до 24 лет. При этом 16 из них заразились коронавирусом. Даже в состоянии отдыха нервы тех, кто переболел COVID-19, находились в большем напряжении, чем у тех, кто не был инфицирован.

Измерение электрической активности мышц показало, что их симпатическая нервная система — часть автономной нервной системы, которая отвечает за реакцию «бей-или-беги» — была чрезмерно активна. К примеру, повышенная активность симпатических нервов наблюдалась, когда кровать с человеком переводили из горизонтального положения в вертикальное: у человека учащалось сердцебиение и повышался пульс.

При этом в некоторых случаях активность симпатической нервной системы была понижена. Так, когда руки участников на две минуты погружали в ледяную воду, переболевшие коронавирусом чувствовали меньше боли, чем контрольная группа. Реакция их нервно-мышечного аппарата также была более спокойной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».