Кто приходит к власти в Афганистане? 6 17.08.2021, 16:32

4,464

Хайбатулла Ахундзада

Все, что известно о двух руководителях талибов.

15 августа боевики террористического движения «Талибан» вошли в Кабул и взяли под контроль всю территорию Афганистана. Они собираются превратить страну в исламский эмират. Кто его возглавит, пока неизвестно. Лидером «Талибана» является Хайбатулла Ахундзада, но о победе талибов объявил его заместитель, глава политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар. Журналисты называют его лицом движения и предполагают, что именно он станет новым главой Афганистана. «Медуза» рассказывает, что известно о двух руководителях талибов.

Хайбатулла Ахундзада — богослов и консерватор, которого боятся даже в самом «Талибане»

Нынешний лидер «Талибана» родился, как считается, в 1961 году в провинции Кандагар, которая расположена на юго-востоке Афганистана и граничит с Пакистаном. Его отец был деревенским имамом. После советского вторжения в Афганистан семья переехала в соседний Пакистан, в город Кветту, где Ахундзада пошел в одно из местных медресе.

Сообщается, что в 1980-х он воевал против советских солдат в Афганистане, но не участвовал в боевых действиях непосредственно на передовой.

Ахундзада вступил в "Талибан" вскоре после его создания в 1994 году и завоевал доверие основателя движения муллы Омара. Когда талибы пришли к власти в Афганистане в 1996-м, Ахундзада возглавил военный суд и стал заместителем главы верховного суда. Считается, что он приговаривал людей к введенным талибами жестоким наказаниям (например, отрубанию конечностей за воровство).

После свержения режима талибов в Aфганистане Ахундзада перебрался в Пакистан и преподавал в разных медресе.

В 2013 году основатель «Талибана» мулла Омар был убит. Новым лидером группировки был избран Ахтар Мохаммад Мансур, а Ахундзада вошел в число его заместителей и стал одной из ключевых фигур в организации терактов «Талибана». В 2016 году Мансур погиб в Пакистане. Уже через несколько дней Ахундзада был объявлен новым лидером движения.

Эксперты говорили, что перед ним стояла задача по консолидации «Талибана», внутри которого при Мансуре начались разногласия и даже вооруженные столкновения. Они отмечали его репутацию скромного человека и предполагали, что он, в отличие от своего предшественника, может согласиться на переговоры по мирному урегулированию ситуации в Афганистане. Но члены движения настаивали, что Ахундзада не пойдет на заключение мира.

В «Талибане» Ахундзада имеет репутацию богослова-консерватора, который не умеет пользоваться мобильным телефоном и не любит появляться на публике, говорил афганский журналист Сами Юсуфзай. Кроме того, по его словам, талибы побаиваются Ахундзада из-за его судейского прошлого.

В 2017 году 23-летний сын лидера талибов погиб при совершении теракта: он направил грузовик, начиненный взрывчаткой, на территорию базы правительственных войск на юге Афганистана. В 2019 году брат лидера «Талибана» был убит при взрыве бомбы в мечети Кветты в Пакистане.

Известно о покушениях и на самого лидера «Талибана». В прессе не раз появлялись сообщения о его смерти (в том числе от коронавируса), но они не подтверждались. В начале августа официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что Ахундзада остается лидером талибов и обладает решающим словом в религиозных, политических и военных вопросах.

Абдул Гани Барадар — военный стратег и дипломат «Талибана», заключивший мир с американцами

Человек, ставший «лицом» Талибана, родился в 1968 году в провинции Урузган в центральной части Афганистана. Он рос в Кандагаре и после вторжения советских войск в Афганистан участвовал в боях с ними. Предполагается, что именно в это время Барадар познакомился с муллой Омаром. После того, как СССР вывел войска из Афганистана, Барадар вместе с Омаром открыл медресе в Кандагаре и в дальнейшем вошел в число сооснователей «Талибана».

Барадар считался одним из главных военных стратегов «Талибана», который координировал военные и террористические операции боевиков, а также отвечал за их финансирование. Он входил в число ближайших соратников муллы Омара и, как сообщалось, женился на его сестре. В 2001 году, когда американские войска вторглись в Афганистан и свергли режим талибов, Барадар занимал пост заместителя министра обороны.

После разгрома «Талибана» в Афганистане Барадар бежал в Пакистан. Его называли сторонником примирения с Хамидом Карзаем — афганским президентом, пришедшим к власти при поддержке США (они оба принадлежат к пуштунскому племени попалзай). Но в 2009 году в интервью американскому журналу Newsweek Барадар заявил, что талибы не сложат оружие, пока не добьются ухода американцев из Афганистана.

В 2010 году Барадар был арестован в Пакистане в результате совместной операции ЦРУ и пакистанских спецслужб. Его фото с руками, скованными цепью, попали в СМИ. Однако в 2018 году его освободили. Это произошло по просьбе властей США, которые задумались о выводе войск из Афганистана и решили договориться с талибами через Барадара, у которого была репутация прагматичного переговорщика.

#PPP Govt in 2010 had arrested #MullahBaradar from #Karachi by the SindhPolice who was released by the #PTI Govt two months after coming to power in 2018 Today he has arrived in #Kabul on a military plane for #Afghanistan takeover He head of the new #Taliban Govt.@AseefaBZ pic.twitter.com/ZghOW535LV — Yasir Ali (@YasirAliPPP) August 15, 2021

После освобождения Барадар перебрался в Катар и стал лидером переговорной группы. Он встречался с госсекретарем США Майком Помпео, разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом (американский лидер описал эту беседу как «очень хорошую»), а в феврале 2020 года он от имени «Талибана» подписал мирное соглашение с американскими властями.

I was proud to visit Doha at this truly historic time for the Afghan people. Grateful to the government of Qatar for their support for these critical negotiations as we strive towards a lasting peace for the people of Afghanistan. pic.twitter.com/0gi0R30pMi — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 13, 2020

Так Барадар стал главным дипломатом «Талибана». В последние годы он встречался не только с Помпео, но и с высшими чиновниками других крупнейших стран мира — в частности, с министром иностранных дел Китая Ваном И и главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам афганского журналиста Сами Юсуфзая, который несколько раз встречался с Барадаром, это спокойный и дипломатичный человек, «который говорит только по существу». Он пользуется большим уважением среди талибов и у него есть «амбиции стать лидером», считает Юсуфзай.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».