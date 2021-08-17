Как семья из Заславля выехала покататься и попала в ураган: видео 1 17.08.2021, 16:51

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Они увидели все буйство стихии из окна авто и едва не угодили в ловушку.

Наверняка видели по телевизору передачу о тех, кто гоняется за ураганами и торнадо. Это отважные люди на специально адаптированных для этих целей автомобилях, но даже они не застрахованы от неприятностей. Что же говорить об обыкновенной семье, которая отправилась в небольшую поездку и угодила прямо в бурю. Все буйство стихии они увидели в окно своего автомобиля, хотя вряд ли этого хотели.

Виталий рассказал корреспонденту Onlíner, что сегодня выехал с семьей из Заславля, чтобы посетить Юцковские родники под Дзержинском.

— Около второй кольцевой начался ураган: деревья просто ложились на дорогу. Мы поехали в деревню Юцки вдоль кольцевой, но не доехали: на дороге лежали деревья. Развернулись и поехали дальше, хотели двинуть через деревню Перхурово: снова не получилось, все дороги были заблокированы, — говорит он.

Тогда путники развернулись, надеясь добраться до Заславля. Хоть это удалось сделать благополучно.

— Всю дорогу наблюдали сорванные крыши и поломанные дорожные знаки, — рассказал он. — Заславль сейчас полностью обесточен, воды и света нет. Но есть и плюсы: готовим еду на мангале, общаемся семьей. Милые люди, оказывается.

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