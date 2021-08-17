В Польше привито почти 18,2 миллиона человек 17.08.2021, 16:59

В Польше хорошо налажена система вакцинации и каждый человек старше 12 лет может привиться против COVID-19.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 221 новом случае заражения коронавирусом. Не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.

Количество полностью вакцинированных людей составляет почти 18 миллионов 200 тысяч, но этого недостаточно для достижения популяционного иммунитета, передает «Польское радио».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что в Польше хорошо налажена система вакцинации и каждый человек старше 12 лет может привиться против COVID-19.

«Сегодня более 99% смертей от COVID-19 – это не привитые люди. Нужен ли лучший аргумент, доказывающий эффективность прививок?» - сказал глава правительства.

Бывший главный санитарный инспектор доктор Марек Пособкевич сказал, что хотя в целом темп вакцинации снизился, но в пункты вакцинации продолжают обращаться желающие.

«Заинтересованность в вакцинации невысокая, но, к счастью, она все время остается. В пункты вакцинации продолжают приходить пенсионеры. К счастью, все больше приходит детей и молодежи», - сказал он.

Польша получила заказанные ранее 1 млн 400 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech. Тем временем предыдущие запасы страна перепродает в Австралию, Испанию, Португалию, Норвегию и Украину.

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