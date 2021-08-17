Курс афганской валюты рухнул вдвое после прихода талибов 17.08.2021, 17:13

Резервы ЦБ страны заморожены, «черный» рынок захлебывается от продавцов.

Вслед за политическим коллапсом Афганистан погружается в экономическую бездну. Курс национальной валюты страны - афгани - рухнул вдвое после того, как созданное США правительство развалилось, его министры сбежали, а власть захватила террористическая и запрещенная в РФ группировка талибан, пишет finanz.ru.

Форекс-провайдеры котируют афгани во вторник на отметке 86 за доллар, что является историческим минимумом, который на 8% ниже уровней конца прошлой недели.

Однако валютная биржа в Афганистане не работает и может открыться только в пятницу после завершения выходных по случаю дней Мухаррам.

Реальный же обменный курс афгани на «черном рынке» обвалился вдвое в считанные дни, сообщает пакистанское издание Dawn со ссылкой на дилеров.

Еще в конце прошлой недели за одну единицу афганской валюты давали 2,1-2,2 пакистанских рупий, то теперь это около 1,2 рупии.

Реальный масштаб шока для валюты станет понятен после окончания праздников, когда откроется рынок и возобновит работу бизнес, говорит Фахид Хан, один из «трейдеров» крупнейшего в Кабуле рынка обмена валюты.

По его словам, все больше афганцев стремятся избавиться от афгани из страха девальвации и политической нестабильности.

Афганский центральный банк проводил политику управляемого плавания национальной валюты, то есть не фиксировал валютный курс, а лишь сдерживал его резкие колебания.

С начала 2016 года афгани просел к доллару на 17,6% и был далеко не худшей валютой, если сравнивать, например, с турецкой лирой, рухнувшей почти втрое.

Однако возможности афганского ЦБ были увязаны с внешней финансовой помощью, которой у новой власти не будет. Резервы центробанка страны, по данным МВФ, составляют лишь 9 млрд долларов.

В понедельник США приняли решение «заморозить» их. «Активы правительства Афганистана не достанутся талибам», - заявил AFP представитель Белого дома.

Вслед за Афганистаном дрогнул рынок соседнего Пакистана, который и без того находится в сложном финансовом положении из-за внешнего долга и оттока иностранных инвестиций.

Стоимость страховки от дефолта Пакистана - 5-летние CDS, которые считаются оценкой риска инвестирования в ту или иную страну, - подскочила на 40 базисных пунктов, до 436 б.п.

Пакистанская рупия подешевела на 7% к доллару США за последний месяц, в то время как цены государственных валютных ценных бумаг практически не просели: доходности 10-летних евробондов выросли всего на 0,1 п.п.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».