Украина и Польша опередили Россию по уровню интенсивности футбола 3 17.08.2021, 18:14

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Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Чемпионат Беларуси в рейтинг не попал.

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 19-е место в рейтинге по уровню интенсивности лиг. Свою версию рейтинга представил международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory.

Чтобы определить уровень интенсивности конкретной лиги, авторы рейтинга использовали формулу: отношение общей дистанции, которую преодолели игроки во время матча, к передвижению футболистов по полю с максимальным ускорением.

По оценке авторов рейтинга, уровень интенсивности РПЛ составил 7,15%, при этом в среднем игроки преодолевают за матч 10033 м.

Первое место в рейтинге заняла Английская премьер-лига (АПЛ), уровень интенсивности лиги — 7,82%, при этом в среднем за матч игроки АПЛ преодолевают 10071 м. На второй позиции оказался чемпионат Польши (7,81%; 10267 м). Третье место занял чемпионат Испании (7,75%; 10363 м).

Выше РПЛ в рейтинге также оказались чемпионаты Чехии (7,61%; 10018 м), Дании (7,51%; 9933 м) и Украины (7,25%; 9941 м). Помимо этого российская лига уступила вторым по силе дивизиона Англии (7,52%; 9687 м), Испании (7,47%; 10040 м) и Германии (7,26%; 9855 м).

При этом за пределами топ-20 оказался чемпионат Франции (Лига 1). Он оказался только на 22-й строчке (7,08%; 9858 м).

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