В июле ВВП Беларуси остался на прежнем уровне 1 17.08.2021, 18:26

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Как и прогнозировал ЕАБР.

По данным статистиков, прирост валового внутреннего продукта с января по июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,3%. Такие же цифры были и в июне. То есть, по сути, за июль белорусский ВВП не прибавил ничего, передает onliner.by.

«Объем ВВП в текущих ценах составил 95,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню января — июля 2020», — сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Напомним, аналитики Евразийского банка развития прогнозировали замедление ВВП Беларуси во втором полугодии.

«Динамика ВВП и экономических настроений может указывать на завершение периода восстановления белорусской экономики после спада прошлого года, — говорится в прогнозе. — Это в том числе проявляется в ослаблении роста промышленности, которая стала драйвером роста экономики в начале года благодаря усилению внешнего спроса».

Во второй половине года ЕАБР прогнозирует замедление роста белорусской экономики.

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