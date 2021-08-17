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«Талибан»: Мы не будем атаковать военных США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября

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  • 17.08.2021, 18:31
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«Талибан»: Мы не будем атаковать военных США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября
иллюстрационное Фото: afp

Об этом заявил пресс-секретарь движения Сухаил Шахин.

Группировка «Талибан» не будет атаковать военнослужащих Соединенных Штатов в Кабуле, но США должны полностью вывести свой контингент из Афганистана до 11 сентября.

Об этом в комментарии Sky News заявил 17 августа пресс-секретарь движения Сухаил Шахин. Видеоверсия комментария опубликована в Twitter британского телеканала.

«Они [США] должны вывести все свои войска, но мы привержены обязательствам не атаковать их», – сказал Шахин.

В то же время он отметил, что США нарушили договоренности с «Талибаном», которые были заключены в Дохе в прошлом году, сдвинув срок вывода войска на 11 сентября 2021 года.

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