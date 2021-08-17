«Талибан»: Мы не будем атаковать военных США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября 7 17.08.2021, 18:31

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иллюстрационное Фото: afp

Об этом заявил пресс-секретарь движения Сухаил Шахин.

Группировка «Талибан» не будет атаковать военнослужащих Соединенных Штатов в Кабуле, но США должны полностью вывести свой контингент из Афганистана до 11 сентября.

Об этом в комментарии Sky News заявил 17 августа пресс-секретарь движения Сухаил Шахин. Видеоверсия комментария опубликована в Twitter британского телеканала.

«Они [США] должны вывести все свои войска, но мы привержены обязательствам не атаковать их», – сказал Шахин.

В то же время он отметил, что США нарушили договоренности с «Талибаном», которые были заключены в Дохе в прошлом году, сдвинув срок вывода войска на 11 сентября 2021 года.

Taliban spokesperson Suhail Shaheen says the US should "withdraw all their forces" by 11 September, but adds "we are committed not to attack them"



Read the latest on the situation in Afghanistan here: https://t.co/qPs0VmYVd5 pic.twitter.com/5NX1MrqzXg — Sky News (@SkyNews) August 17, 2021

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