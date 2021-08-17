Меркель обвинила Лукашенко в подрыве безопасности ЕС 20 17.08.2021, 18:37

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Ангела Меркель

Фото: Getty Images

Германия вместе c европейскими партнерами готовит ответ режиму.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Александр Лукашенко использует беженцев (например, из Ирака) гибридным способом, чтобы подорвать безопасность Евросоюза. О ситуации с мигрантами на границе с Беларусью она высказалась на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии, передает Reuters.

— Лукашенко использует беженцев, например из Ирака, гибридным способом, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом, — заявила Меркель.

В Европейском союзе уверены, что власть Беларуси использует миграционный кризис для давления на ЕС, чтобы тот в свою очередь отменил введенные ранее санкции.

— Мы тесно координируем свои действия с европейскими партнерами по всем вопросам. Мы также постараемся занять общую позицию, потому что этот гибридный вид конфронтации, используемый Беларусью, является атакой на всех нас в Европейском союзе, — сказала Ангела Меркель.

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