На МТЗ острая нехватка рабочих 3 17.08.2021, 18:54

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Руководство придумало странный способ найма новых сотрудников.

На Минском тракторном заводе острая нехватка рабочих. МТЗ будет премировать сотрудников, которые приведут на завод новых специалистов, передает «Белсат».

Действующим работникам тракторного завода обещана премия за помощь в найме новых рабочих. Однако есть условие: в течение первых шести месяцев работы новый сотрудник не должен иметь дисциплинарных взысканий.

«Сначала увольняли всех непокорных (кстати, первоклассные специалисты), а теперь ищут рекрутов...», – удивляются читатели.

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