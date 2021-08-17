Вице-президент счел себя главой Афганистана и призвал к войне с талибами 1 17.08.2021, 19:00

5,712

Амрулла Салех пообещал никогда не сдаваться боевикам.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил в своем Twitter, что после бегства из страны президента Ашрафа Гани именно он является главой государства. Салех призвал жителей страны сопротивляться боевикам движения «Талибан».

«Я нахожусь в стране и исполняю обязанности президента. По Конституции Афганистана в случае бегства, отставки или смерти главы государства страной руководит вице-президент», — написал Салех.

Также он заявил, что афганцы должны доказать: Афганистан не является Южным Вьетнамом, а талибы даже близко не напоминают Вьетконг (партизан, взявших под контроль южную часть Вьетнама после ухода оттуда американских войск). «В отличие от США и НАТО мы не утратили силу духа и видим серьезные перспективы. Присоединяйтесь к сопротивлению», — сообщил вице-президент.

Два дня назад Салех обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся террористам из «Талибана» и не предаст память Ахмада Шаха Масуда (воевавшего с талибами главы Северного альянса, убитого в сентябре 2001 года).

В минувшие выходные талибы установили контроль над крупнейшими городами Афганистана, а затем без особого сопротивления взяли столицу Кабул. Президент Гани сбежал из страны и объявил о своей отставке «ради избежания дополнительных жертв».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».