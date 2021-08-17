Вице-президент счел себя главой Афганистана и призвал к войне с талибами

Вице-президент счел себя главой Афганистана и призвал к войне с талибами1
- 17.08.2021, 19:00
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Амрулла Салех пообещал никогда не сдаваться боевикам.
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил в своем Twitter, что после бегства из страны президента Ашрафа Гани именно он является главой государства. Салех призвал жителей страны сопротивляться боевикам движения «Талибан».
«Я нахожусь в стране и исполняю обязанности президента. По Конституции Афганистана в случае бегства, отставки или смерти главы государства страной руководит вице-президент», — написал Салех.
Также он заявил, что афганцы должны доказать: Афганистан не является Южным Вьетнамом, а талибы даже близко не напоминают Вьетконг (партизан, взявших под контроль южную часть Вьетнама после ухода оттуда американских войск). «В отличие от США и НАТО мы не утратили силу духа и видим серьезные перспективы. Присоединяйтесь к сопротивлению», — сообщил вице-президент.
Два дня назад Салех обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся террористам из «Талибана» и не предаст память Ахмада Шаха Масуда (воевавшего с талибами главы Северного альянса, убитого в сентябре 2001 года).
В минувшие выходные талибы установили контроль над крупнейшими городами Афганистана, а затем без особого сопротивления взяли столицу Кабул. Президент Гани сбежал из страны и объявил о своей отставке «ради избежания дополнительных жертв».