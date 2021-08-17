Три подстанции отключились в Минской области из-за грозы 2 17.08.2021, 19:06

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Подстанции отключились в Заславле, Мехкарьере и Таборах

Некоторые населенные пункты в Минской области остались без электричества.

Из-за грозы с сильным ветром 15 деревьев упали на высоковольтную линию 110 кВ. В результате отключились три подстанции в Заславле, Мехкарьере и Таборах, сообщает РУП «Минскэнерго».

В аварийно-восстановительных работах в Минском, Заславском, Острошицко-Городокском районах задействованы 19 ремонтных бригад, 2 дизель-генератора и 21 бригадный автомобиль.

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