Три подстанции отключились в Минской области из-за грозы

Три подстанции отключились в Минской области из-за грозы2
- 17.08.2021, 19:06
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Подстанции отключились в Заславле, Мехкарьере и Таборах
Некоторые населенные пункты в Минской области остались без электричества.
Из-за грозы с сильным ветром 15 деревьев упали на высоковольтную линию 110 кВ. В результате отключились три подстанции в Заславле, Мехкарьере и Таборах, сообщает РУП «Минскэнерго».
В аварийно-восстановительных работах в Минском, Заславском, Острошицко-Городокском районах задействованы 19 ремонтных бригад, 2 дизель-генератора и 21 бригадный автомобиль.