Побит новый рекорд в вычислении числа Пи 5 17.08.2021, 19:09

3,212

Расчет занял 108 дней и девять часов.

Швейцарские исследователи с помощью суперкомпьютера вычислили константу Пи с новой точностью, побив прошлые рекорды, до 62,8 триллиона цифр после запятой. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам ученых, весь расчет занял 108 дней и девять часов. Скорость вычислений была почти в два раза быстрее, чем при достижении рекорда, установленного Google с использованием своего облака в 2019 году (более 31 триллиона знаков), и в 3,5 раза быстрее предыдущего мирового рекорда в 2020 году, когда в числе Пи было рассчитано более 50 триллионов цифр после запятой. В настоящее время исследователи ждут, когда их результат подтвердит Книга рекордов Гиннесса.

Последние десять цифр в новом значении числа Пи — это 7817924264. Хотя число является иррациональным, то есть его десятичное представление бесконечно и не повторяется, математики продолжают уточнять его значение с использованием мощных компьютеров. Опыт, полученный при вычислениях, полезен в других областях науки, в том числе при анализе РНК, гидродинамическом моделировании и текстовом анализе.

Число Пи является математической константой и определяется как отношение длины окружности к длине ее диаметра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».